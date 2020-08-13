Hannover 96, Tolgay Arslan'ı istiyor

Sarı-lacivertlilerde performansıyla hayal kırıklığı yaratan Tolgay Arslan'ı, Hannover 96'nın transfer etmek istediği öğrenildi. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan, 1.5 sezondur bekleneni verememesinin ardından takımdan gönderilecekler listesine konuldu.

HANNOVER 96 İSTİYOR

Bu sezon sadece 13 Süper Lig karşılaşmasında forma giyebilen Tolgay için Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'nın devreye girdiği öğrenildi.

ALMANLAR, FENERBAHÇE İLE PAZARLIK HALİNDE

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover 96, tecrübeli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'la görüştü. Futbolcu cephesinden herhangi olumsuz bir sonuç almayan Alman kulübün Fenerbahçe ile bonservis görüşmeleri yaptığı kaydedildi. Transferin, önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Ersun Yanal'ın isteğiyle kadroya katılan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde gol veya asist kaydedemedi.