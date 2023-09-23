Hans Vanaken: Beşiktaş'a 3-4 gol atabilirdik

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Club Brugge forması giyen Hans Vanaken, Konferans Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

Vanaken, Beşiktaş'ın golünden önce kendisine faul yapıldığını ve golün iptal edilebileceğini söyledi.

"Üç ya da dört gol atabilirdik"

Hans Vanaken, açıklamasında şunları söyledi:

Bilinçli olduğunu söylemiyorum ama tam yüzüme darbe geldi. Kan durup dururken akmıyor, değil mi? Bence Beşiktaş'ın golü iptal edilebilirdi. Eğer iptal edilse maçı kazanırdık. Beşiktaş'ın o gol dışında tek bir şansı bile yoktu. Harika oynadık ve rahatlıkla üç ya da dört gol atabilirdik.