Hapisten çıkan Ronaldinho'nun ilk sözleri

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaptığı için 6 aydır hapiste olan dünyaca ünlü eski futbolcu Ronaldinho tahliye edildi.

Ağabeyi Roberto ile vergi borçları nedeniyle Brezilya'dan çıkması yasak olan Ronaldinho, sahte pasaportla Paraguay'a gidince 6 ay hapis cezası almıştı.

Önce hapishanede 4 ay geçiren ve daha sonrasında cezası ev hapsine dönüşünce otele taşınarak cezasını tamamlayan Ronaldinho, sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı.

Ronaldinho zor günleri bundan sonra geride bıraktığını belirterek yayınladığı mesajında kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.

HAYATI FİLM OLACAK

Ayrıca paylaşımda hayatının anlatıldığı bir filmin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için 6 aydır hapiste olan Ronaldinho tahliye oldu ve ilk paylaşımını yaptı.

"Zor bir dönem sona eriyor, tanrıya şükürler olsun. Son aylarda aldığım tüm destek için teşekkür ediyorum. Her zaman kalbimdesiniz"