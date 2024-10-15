Hareide: Bugün çok büyük hatalar yaptık

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup dördüncü maçında Türkiye'ye 4-2 kaybeden İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, karşılaşmada büyük bireysel hatalar yaptıklarını vurguladı.

Laugardalsvöllur Stadı'ndaki maçın ardından yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hareide, "Bu şekilde oynarsanız maçı kazanmak imkansız. Çok üzgünüm, önemli bireysel hatalar yaptık." dedi.

"2 GOL ATMAMIZA RAĞMEN KAZANAMADIK"

İlk yarı ve ikinci yarı performanslarının oldukça farklı olduğunu belirten Hareide,

Takım olarak ilk yarıda iyi bir oyun sergiledik. İlk yarıda neredeyse hiç pozisyon vermedik. Topa daha iyi sahip olmalıydık; ancak sık sık kolay top kayıpları yaptık. Maçı daha iyi kontrol etmemiz gerekirdi. Bugün yaptığımız hatalar büyük bir sorun oldu. İç sahada oynadığımız iki maçta 2 gol atmamıza rağmen kazanamadık, bu iki golün galibiyet için yeterli olması lazım. Bireysel hataları azaltmalıyız. Kulüplerinde az süre alan bazı oyuncuları sahaya sürdüm, bu da benim hatam olabilir. Belki düzenli oynayan futbolculara daha fazla şans vermeliydim.