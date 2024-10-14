Hareide: Sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak

AA & Ensonhaber

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek İzlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Age Hareide, Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında takımın orta saha oyuncusu Johan Berg Gudmundsson ile bir araya geldi.

Hareide, "İzmir'de mağlup olmuştunuz, yarın nasıl bir maç bekliyorsunuz?" sorusuna, "Yarın sadece sonucun Türkiye'deki maçtan farklı olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

"LİGDE KALABİLMEK İÇİN TÜRKİYE'Yİ YENMELİYİZ"

Norveçli teknik adam, İzlanda'nın Türkiye'ye karşı evindeki yenilmezlik serisini hatırlatınca,

Geçmişe takılı kalamayız; her maçın kendine has dinamikleri var. İzlanda kendi sahasında oldukça güçlü bir takım. Türkiye ise Avrupa'nın en yetenekli ekiplerinden biri; B Ligi'nde kalabilmek için Türkiye'yi yenmek zorundayız

dedi.

Hareide, Thordarson ve Thorsteinsson'un cezası nedeniyle iki zorunlu değişiklik yapacağını belirtirken, ilk 11'inde başka bir değişiklik düşünmediğini ifade etti.

"HER İKİ TARAF İÇİN DE KOŞULLAR BENZER OLACAK"

Hava ve zemin koşullarının Türkiye için zorluk yaratıp yaratmayacağı sorusuna ise Hareide, "Aslında iki taraf için de aynı şartlar olacak. İzlanda için Türkiye'de 30 derecede oynamak ne kadar zor ise Türkiye için de sıfır derecede oynamak aynı derecede zor" şeklinde yanıtladı.

İzlandalı milli futbolcu Johan Berg Gudmundsson ise kendilerini zorlu bir mücadelenin beklediğini belirterek,

Yarın galip gelmeyi umuyoruz. Bu maç bizim için kolay olmayacak; Türkiye, iyi bir takım ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Biz de onların işini zorlaştırmaya çalışacağız. Türkiye'ye deplasmanda kaybettik ve rövanşı almak istiyoruz

diye konuştu.