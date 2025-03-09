Harekete geçildi: Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıkıyor

Haber Merkezi

Beşiktaş son sermaye artırımının üzerinden bir sene geçmeden yine SPK’ya başvurdu.

Kulüp, tamamının bedelli nakden karşılanması suretiyle 1.2 milyar TL olan sermayesinin 6 milyar TL’ye çıkarılacağını duyurdu.

Böylece 9.5 milyar TL’ye yakın gelir elde edilecek.

BİR SERMAYE ARTIRIMINA DAHA GİDİLDİ

Bu rakamın en az yüzde 90’ı, Bankalar Birliği’nden çıkmak için kullanılacak.

Gelirin sadece küçük bir kısmı acil ödemeler için ayrılacak.

Ayrıca oluşan gelirin transfere harcanmasının önüne geçilecek.

Başkan Serdal Adalı, son divan kurulu toplantısında verdiği “Mayıs ayı itibarıyla bankalar konsorsiyumundan çıkacağız” sözünü de tutacak.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMA HEDEFİ

Öte yandan bir yıl içinde Beşiktaş’ın borcu 8.6 milyar TL’den 15 milyar TL seviyesine çıkmıştı.

Siyah-beyazlıların 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki borç yapılandırma anlaşması kökenli faiz gideri 1.4 milyar TL yani yaklaşık 50 milyon euro olarak biliniyor.

Son olarak Beşiktaş'tan bedelli sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin 6 milyar TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.2 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.8 milyar TL artırılarak 6 milyar TL'ye çıkartılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuruda bulunulmuştur."

ADALI SÖYLEMİŞTİ

Başkan Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda Bankalar Birliği'nden çıkış müjdesini vermiş ve "Üzerinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımız farklı gelir projelerimiz de mevcut. Hedefimiz mayıs ayı itibariyle kulübümüzün üzerindeki faiz yükünü önemli ölçüde ortadan kaldırmak olacak. Mayısa kadar bu Bankalar Konsorsiyumundan çıkacağız. Bunu herkes bilsin." ifadelerini kullanmıştı.