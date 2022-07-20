Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a vardı.

Galatasaray, bir süredir gündemde yer alan Haris Seferovic için hem oyuncu hem de kulübü Benfica ile anlaşma sağlamıştı.

Sarı-kırmızılılar İsviçreli forveti KAP'a bildirerek, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasına yer vermişti.

İstanbul'a geldi

Haris Seferovic sarı-kırmızılılarla son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

30 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanına iniş yaptı.

Haris Seferovic İstanbul'a geldi - Video







Üçlü çektirdi

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da İsviçreli forveti havalimanı dışında karşılarken yoğun ilgi gösterdi. Bunun üzerine taraftarları selamlayan Seferovic, üçlü çektirdi.

Falcao'ya benzetildi

Seferovic'in taraftarı selamlama şekli ise Galatasaray'ın eski transferi Radamel Falcao'ya benzetildi.

Golcü futbolcunun son işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.





"Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi"



Haris Seferovic, İstanbul'a gelmesinin ardından ilk açıklamasını da yaptı. Golcü futbolcu mutlu olduğunu belirterek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Herhangi bir problemim yok. Gayet iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Birçok taraftar, beni karşılamak için gecenin bu saatinde buraya geldi." sözlerini dile getirdi.

Sakatlığı ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren golcü oyuncu, “Geçen yıl sakatlığım vardı. Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok” dedi.





20 maç oynarsa opsiyonu devreye girecek

Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu sarı kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

Benfica formasıyla 74 gol

2014-2017 yılları arası Eintracht Frankfurt’ta oynayan 30 yaşındaki futbolcu son 5 sezonda ise Portekiz’in Benfica kulübünde forma giydi. Golcü oyuncu, Benfica formasıyla çıktığı 187 maçta 74 gol, 22 asitlik katkı sağladı. 86 kez de İsviçre milli takım forması giyen Seferovic, 25 kez gol sevinci yaşadı.