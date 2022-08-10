Haris Seferovic, İstanbul'u gezdi

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, ailesiyle birlikte İstanbul'un keyfini çıkardı.

Geçtiğimiz sezon golcü transferinde pek başarılı olamayan Galatasaray, bu transfer döneminde Mertens ve Seferovic transferleriyle taraftarını heyecanlandırdı.

Ailesiyle İstanbul turu

Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'u turladı.

O anları sosyal medyadan paylaşan tecrübeli santrfora kısa sürede binlerce beğeni geldi.