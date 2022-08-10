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    Haris Seferovic, İstanbul'u gezdi

    Haris Seferovic, İstanbul'u gezdi

    Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, ailesiyle birlikte İstanbul'un keyfini çıkardı.
    • 10.08.2022 - 15:56
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    Geçtiğimiz sezon golcü transferinde pek başarılı olamayan Galatasaray, bu transfer döneminde Mertens ve Seferovic transferleriyle taraftarını heyecanlandırdı.

    Ailesiyle İstanbul turu

    Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'u turladı.

    O anları sosyal medyadan paylaşan tecrübeli santrfora kısa sürede binlerce beğeni geldi.

    Haris Seferovic, İstanbul u gezdi #1


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