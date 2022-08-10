- Haberler
- Futbol Haberleri
- Haris Seferovic, İstanbul'u gezdi
Haris Seferovic, İstanbul'u gezdi
Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, ailesiyle birlikte İstanbul'un keyfini çıkardı.
- 10.08.2022 - 15:56
Geçtiğimiz sezon golcü transferinde pek başarılı olamayan Galatasaray, bu transfer döneminde Mertens ve Seferovic transferleriyle taraftarını heyecanlandırdı.
Ailesiyle İstanbul turu
Boşnak asıllı İsviçreli futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'u turladı.
O anları sosyal medyadan paylaşan tecrübeli santrfora kısa sürede binlerce beğeni geldi.