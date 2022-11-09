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    Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası'nda oynayacak

    Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Haris Seferovic, İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı.
    • 09.11.2022 - 14:18
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    Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası'nda oynayacak

    Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı İsviçreli forvet Haris Seferovic'e müjdeli haber geldi.

    Tecrübeli forvet, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. İsviçre, Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile mücadele edecek.

    İşte İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu:

    Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası nda oynayacak #1


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