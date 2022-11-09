- Haberler
- Futbol Haberleri
- Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası'nda oynayacak
Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası'nda oynayacak
Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Haris Seferovic, İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı.
- 09.11.2022 - 14:18
Galatasaray'ın sezon başında Benfica'dan kiraladığı İsviçreli forvet Haris Seferovic'e müjdeli haber geldi.
Tecrübeli forvet, İsviçre Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulmayı başardı. İsviçre, Dünya Kupası G Grubu'nda Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile mücadele edecek.