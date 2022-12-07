Haris Seferovic: Planlarım arasında Benfica’ya dönmek yok

Dünya Kupası'nda İsviçre Milli Takımı ile boy gösteren ve Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan Haris Seferovic, Benfica’ya dönmeyi düşünmediğini söyledi.

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Haris Seferovic, devre arasında Benfica’ya olası dönüşü hakkındaki soruya yanıt verdi.

"Planlarım arasında Benfica’ya dönmek yok"

İsviçreli golcü, “Planlarım arasında Benfica’ya dönmek yok. Orada harika beş yıl geçirdim, çok sevdiğim bir kulüp. Ancak oynayabileceğim bir takıma gitmek isterim. Benfica dönemim sona erdi. Geri dönmek istemiyorum. Benfica bu sezon çok iyi gidiyor. Onlara başarılar diliyorum. Umarım şampiyonluğa ulaşırlar.” dedi.

Kiralık olarak kadroya katılan Seferovic, 10 maçta 2 gol attı

Galatasaray’ın sezon başında Benfica’dan 1 milyon euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Seferovic, çıktığı 10 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray bonservisini almayı düşünmüyor

Sarı-kırmızılı ekip forvet rotasyonunda Icardi ve Gomis'in arkasında kalan tecrübeli golcünün bonservisini almayı düşünmüyor.