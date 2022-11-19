Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.780
-0.38%
BTXN Coin
6.61
-1.34%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Haris Seferovic: Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum

    İsviçre Milli Takımı ile 2022 Katar Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Galatasaray'ın santrforu Haris Seferovic, turnuva ile ilgili görüşlerini kulüp televizyonu ile paylaştı.
    • 19.11.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Haris Seferovic: Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum

    Sezon başında Portkeiz devi Benfica'dan kiralalnan Galatasaray'ın forvet oyuncusu Haris Seferovic, İsviçre ile Dünya Kupası finallerine üçüncü kez katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

    2014 Brezilya ve 2018 Rusya'da ülkesinin formasını 7 kez giyen oyuncu 1 gol atmıştı.

    "Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum"

    GS TV'ye konuşan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcü, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım, takımım da yapacaktır. Umarım geleceğimiz en yüksek noktaya da geleceğiz." dedi.

    Haris Seferovic: Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum #1

    "Bizim buna adapte olmamız lazım"

    Dünya Kupası finallerinin ilk kez kasım ayında başlayacağı hatırlatılan Seferovic, "Garip bir şey olacak, biraz farklı olacak. Çünkü normalde sezon sonundan başlayan bir şeydi, şimdi bizim buna adapte olmamız lazım. Başka bir şansımız yok tabii ki.

    Güzel bir ülkede, güzel havanın olduğu bir ülkede olacak, bizim de adapte olmamız lazım. Mücadele edeceğiz." diye konuştu.

    Haris Seferovic: Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum #2

    "Zor bir gruptayız"

    Ülkesinin yer aldığı grubu ve hedeflerini de değerlendiren 30 yaşındaki golcü, "Zor bir gruptayız aslında. Zaten isminden de anlaşılıyor yani, Brezilya ve diğer takımlar olsun. Hepsi güçlü takımlar. Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım.

    Biz o fikirle bakmalıyız. Hedefimiz önce gruptan çıkmak tabii ki, birinci veya ikinci olarak oradan çıkmak. Daha sonra bakalım nerelere kadar gelebileceğiz." ifadesini kullandı.

    Haris Seferovic: Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum #3

    "Umarım keyfini çıkarırlar Dünya Kupası'nın"

    Galatasaraylı taraftarlar için de konuşan deneyimli oyuncu, "Onlar için çok mutluyum, çok müteşekkirim. Umarım birazcık şansla da güzel şeyler izletebileceğiz onlara. Umarım keyfini çıkarırlar Dünya Kupası'nın." yorumunda bulundu.

    Haris Seferovic: Ülkemi temsil edeceğim için mutluyum #4

    İsviçre'nin ilk rakibi Kamerun

    İsviçre A Milli Takımı, G Grubu'nda Brezilya, Kamerun ve Sırbistan'la bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

    İsviçre, gruptaki ilk maçında 24 Kasım Perşembe günü TSİ 13.00'de Kamerun'la karşı karşıya gelecek.


    Ümraniye'de şüpheli şahıslar polis aracına çarparak kaçtı
    3. Sayfa

    Ümraniye'de şüpheli şahıslar polis aracına çarparak kaçtı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Terörist Ahlam Albashir'in Esenler'den Küçükçekmece'ye gittiği anlar
    Gündem

    Terörist Ahlam Albashir'in Esenler'den Küçükçekmece'ye gittiği anlar

    Görüş Bildir