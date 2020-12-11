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    Harun Tekin kadroya girmekte istekli

    Fenerbahçe'de hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, özel maske yardımıyla takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı. Tecrübeli kaleci kısa süre içinde kadroya girmek istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 11:57
    • Güncelleme : 11.12.2020 - 12:03
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    Harun Tekin kadroya girmekte istekli

    Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, milli arada Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiğinin kırılmasıyla sakatlanmıştı.

    KADROYA GİRMEK İSTİYOR

    Başarılı file bekçisi, bu hafta takımla çalışmalara başladı.

    Tecrübeli kaleci, yarınki Yeni Malatya mücadelesiyle birlikte kadrodaki yerini almak istiyor.

    Erol Bulut ise bu konuda temkinli. Bulut, sağlık ekibinin bugün yapacağı kontrolden sonra vereceği tavsiyeye göre hareket edecek.

    Herhangi bir sorunu olmayan Harun, kadroya dönmeye çok istekli.

    Harun Tekin kadroya girmekte istekli #1

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