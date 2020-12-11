Harun Tekin kadroya girmekte istekli

Fenerbahçe'de hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan Harun Tekin, özel maske yardımıyla takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı. Tecrübeli kaleci kısa süre içinde kadroya girmek istiyor.

Fenerbahçeli kaleci Harun Tekin, milli arada Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında elmacık kemiğinin kırılmasıyla sakatlanmıştı.

KADROYA GİRMEK İSTİYOR

Başarılı file bekçisi, bu hafta takımla çalışmalara başladı.

Tecrübeli kaleci, yarınki Yeni Malatya mücadelesiyle birlikte kadrodaki yerini almak istiyor.

Erol Bulut ise bu konuda temkinli. Bulut, sağlık ekibinin bugün yapacağı kontrolden sonra vereceği tavsiyeye göre hareket edecek.

Herhangi bir sorunu olmayan Harun, kadroya dönmeye çok istekli.



