Harun Tekin: Oynamayı çok özledim

Fenerbahçe'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbeyle sakatlandıktan sonra iyileşip takıma dönen Harun Tekin, sahaya çıkmayı dört gözle bekliyor.

Tecrübeli file bekçisi, 15 Kasım'da Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbeyle sakatlanmıştı.

"GÖREV BEKLİYORUM"

Harun Tekin, kırılan elmacık kemiği nedeniyle ameliyat oldu. Özel bir maskeyle takıma dönen Harun, sahaya çıkmayı dört gözle bekliyor. Deneyimli kaleci, "Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Önümüzde yoğun bir fikstür var. Oynamayı çok özledim. Sıkı bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Hocamdan görev bekliyorum" ifadelerini kullandı.



