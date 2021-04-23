Harun Tekin: Şampiyonluğa inanıyoruz

Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Harun Tekin, kulübün resmi televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasıyla birlikte eldivenleri devralan Harun Tekin, FB TV'de açıklamalarda bulundu.

"Lig uzun bir maraton. Güzel karşılaşmalar oldu, kötü giden zamanlar oldu ama ayağa kalkmasını bildik. Mücadelemize devam ediyoruz. Son maç bana da görev geldi, ben de elimden geleni yaptım. Başakşehir zordaydı ama kazanmasını bildik. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Biz ne kadar istediğimizi ve hırsımızı gösterdik."





"HERKES İNANIYOR"

"Son haftalarda birlik ve beraberlik arttı. Biz bir aileyiz, böyle olursa başarı gelir. Bundan sonra da böyle devam edecek. Rakipler hırsımızı ve isteğimizi görüyor. Tökezlemeye başladılar. Maçları alırsak şampiyonuz. Beşiktaş ile aramızda 3 puan fark var ama biz ona bakmıyoruz. Maç maç bakacağız ve bütün maçları kazanarak şampiyon olacağız. Hep birlikteyiz, güzel bir aile olduk. Hocamız, başkanız, herkes inanıyor. Sahada bunu göstereceğiz ve şampiyon olacağız."

"ALTAY GÜÇLÜ BİR İNSAN"

"Altay Bayındır inşallah sağlıklı bir şekilde aramıza dönecek. Birlik içerisindeyiz, sürekli yanımızda. Altay Bayındır güçlü bir insan ve güçlü şekilde geri gelecektir. Sakatlığımda sürekli aradı, görüntü konuştuk. Kovid olduğum için yanıma gelemediler. Şimdi ben onu arıyorum ve birbirimize destek veriyoruz."





"FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTERİM"

"Şampiyonluk başka bir duygu. İnşallah Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşarım. Şampiyonlukta katkım olursa, en rahat insan ben olurum. Benim de katkım olursa mutlu olurum."

"RAKİBİ STRESE SOKUYORUM"

"Penaltıda son ana kadar bekliyorum, rakibimi strese sokuyorum. Penaltı aslında vuran oyuncu avantajında olan bir şey. Ben analiz ediyorum, hislerimi de kullanıyorum, bazen şans da yanımda oluyor. Ancak her şeyin başı çalışmak."





"ŞANSSIZ BİR SEZON GEÇİRDİM"

"Uzun süre oynamadım, şanssız bir sezon geçirdim. Penaltıdan sonra arkadaşlarımın bana geldiğini görünce duygusal anlar yaşadım. İnsanız, bazen böyle duygusal anlar oluyor. Arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnşallah mutlu sona ulaşırız."