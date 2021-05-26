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    Harun Tekin'i isteyen kulüpler

    Harun Tekin'i isteyen kulüpler

    Fenerbahçe'de ikinci kaleci durumuna düşen Altay'ın sakatlığında ise bekleneni veremeyen Harun Tekin'e, Süper Lig'den 4 takım talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 12:12
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    Süper Lig'de sezonu 3. olarak tamamlayan Fenerbahçe'de, Berke Özer'in takıma dönmesinin ardından sözleşmesi biten Harun Tekin'in geleceği merak ediliyor.

    ŞANSI DEĞERLENDİREMEDİ

    Sezon sonunda Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla şans bulan ancak bu şansı kötü değerlendiren tecrübeli file bekçisi, yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

    Harun Tekin i isteyen kulüpler #1

    4 TAKIM İSTİYOR

    Daha önce Bursaspor'da forma giyen Harun'a, Süper Lig'den 4 takım talip oldu. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ve Giresunspor'un yanı sıra Kasımpaşa ile Antalyaspor'un da istediği öğrenildi.

    Sarı-lacivertli takımla henüz masaya oturmayan 31 yaşındaki kalecinin tek şartının, birinci kaleci olmak olduğu belirtildi.

    Bu sezon 8 maçta forma giyen Tekin, 9 gole engel olamadı.

    Harun Tekin i isteyen kulüpler #2

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