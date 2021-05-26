Harun Tekin'i isteyen kulüpler

Fenerbahçe'de ikinci kaleci durumuna düşen Altay'ın sakatlığında ise bekleneni veremeyen Harun Tekin'e, Süper Lig'den 4 takım talip oldu.

Süper Lig'de sezonu 3. olarak tamamlayan Fenerbahçe'de, Berke Özer'in takıma dönmesinin ardından sözleşmesi biten Harun Tekin'in geleceği merak ediliyor.

ŞANSI DEĞERLENDİREMEDİ

Sezon sonunda Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla şans bulan ancak bu şansı kötü değerlendiren tecrübeli file bekçisi, yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

4 TAKIM İSTİYOR

Daha önce Bursaspor'da forma giyen Harun'a, Süper Lig'den 4 takım talip oldu. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor ve Giresunspor'un yanı sıra Kasımpaşa ile Antalyaspor'un da istediği öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımla henüz masaya oturmayan 31 yaşındaki kalecinin tek şartının, birinci kaleci olmak olduğu belirtildi.

Bu sezon 8 maçta forma giyen Tekin, 9 gole engel olamadı.