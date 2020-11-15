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    Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

    Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı

    Fenerbahçe'nin Karagümrük'le karşılaştığı hazırlık maçında Jimmy Durmaz'ın kramponu yüzüne isabet eden Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 17:36
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 18:28
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    Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertliler adına talihsiz bir an yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

    Karşılaşmanın 61. dakikasında Harun Tekin topu arkadaşına vermek isterken araya Jimmy Durmaz girdi. Ceza sahasına topla birlikte giren Jimmy Durmaz'ın ayağı, Harun Tekin'in yüzüne geldi. Acı içinde yerde kalan Harun Tekin sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada tecrübeli kalecinin elmacık kemiğinin kırıldığı bilgisi paylaşıldı. Sakatlık geçiren Harun ameliyata alındı.

    Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldı - İZLE

    Harun Tekin in elmacık kemiği kırıldı #1

    Harun Tekin in elmacık kemiği kırıldı #2

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