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    Harun Tekin'in penaltı istatistiği

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı nedeniyle yeniden formasına kavuşan Harun Tekin, Başakşehir maçında kurtardığı penaltıyla şampiyonluk yolunda 3 puandan fazlasını kurtardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2021 - 09:02
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    Harun Tekin'in penaltı istatistiği

    Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrasında Başakşehir maçında kaleyi devralan Harun Tekin, karşılaşmanın kader oyuncusu oldu.

    Deneyimli kaleci, Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen'e yaptığı müdahalenin ardından önce penaltı yaptırdı, ardından topun başına gelen Edin Visca'nın penaltısında gole izin vermedi.

    Harun Tekin penaltının dışında da karşılaşmada 4 önemli pozisyonda gole izin vermedi.

    Harun Tekin in penaltı istatistiği #1

    SÜPER LİG'İN EN İYİSİ

    Penaltılardaki başarısıyla öne çıkan Harun Tekin, böylece kalede olduğu 22 penaltının 10'unda gole izin vermeyerek önemli bir istatistiğe de imza attı.

    31 yaşındaki oyuncu, 2014-15'ten bu yana en çok penaltı kurtaran oyuncu konumunda da yer aldı.

    Harun Tekin in penaltı istatistiği #2

    Harun Tekin in penaltı istatistiği #3

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