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    Hasan Ali Kaldırım: Galatasaray'ı yenebilirdik

    Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım, 1 puanın kendileri için kayıp olduğunu söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.12.2021 - 22:23
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 22:51
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    Hasan Ali Kaldırım: Galatasaray'ı yenebilirdik

    Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray'a konuk olan Başakşehir, 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 1-1 berarbere ayrıldı. Başakşehir'de sol bek Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ZİRVEYİ HEDEFLEYEN BİR TAKIMIZ"

    3 puanla ayrılamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Takımı, kendimizi biliyorum. Tam istediğimiz oyunu yansıtamadık. Hocamız gerekenleri bize söyledi. Kaliteli bir takımız. Daha iyisini yapabiliriz. 1 puan bizim için kayıp oldu. Zirveyi hedefleyen bir takımız. Zirveyi hedeflediğimiz için de buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Daha iyisini yapabiliriz. Önümüze bakacağız" dedi.

    Hasan Ali Kaldırım: Galatasaray ı yenebilirdik #1

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