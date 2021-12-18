Hasan Ali Kaldırım: Galatasaray'ı yenebilirdik

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım, 1 puanın kendileri için kayıp olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray'a konuk olan Başakşehir, 1-0 önde götürdüğü karşılaşmadan 1-1 berarbere ayrıldı. Başakşehir'de sol bek Hasan Ali Kaldırım karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZİRVEYİ HEDEFLEYEN BİR TAKIMIZ"

3 puanla ayrılamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Takımı, kendimizi biliyorum. Tam istediğimiz oyunu yansıtamadık. Hocamız gerekenleri bize söyledi. Kaliteli bir takımız. Daha iyisini yapabiliriz. 1 puan bizim için kayıp oldu. Zirveyi hedefleyen bir takımız. Zirveyi hedeflediğimiz için de buradan 3 puanla ayrılmak isterdik ama olmadı. Daha iyisini yapabiliriz. Önümüze bakacağız" dedi.