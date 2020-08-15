Hasan Ali Kaldırım, kendini övdü

Kariyeri boyunca hep sert eleştirilere maruz kalan Hasan Ali Kaldırım, "Adım eğer Hasansio olsaydı değerim 30-40 milyon euro olurdu" dedi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım, bir Twitch kanalına konuk oldu.

Çalıştığı en iyi hocadan, en çok zorlandığı rakibe kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu, değerinin bilinmediğini de iddia etti.

Tecrübeli oyuncunun sözleri şu şekilde:

"ADIM HASANSİO OLSAYDI 40 MİLYON EURO EDERDİM"

"En zorlandığım rakip Portekiz'e karşı Nani olmuştu. Sonra Fenerbahçe'ye geldi, birlikte oynadık. Mbappe de çok iyi bir oyuncu. Ben o dönem kariyerimin zirvesindeydim, çok fittim. Adım eğer Hasansio olsaydı değerim 30-40 milyon euro olurdu."





"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA AYKUT KOCAMAN'DI"

"Çok hocayla çalıştım. 8 senede Fenerbahçe'de, 10 hocayla çalıştım. Orada çok istikrar yok. Aykut Hoca bence çok iyi bir teknik direktör. Yabancılar arasında çalıştığım en iyi hoca Pereira'ydı. İyi kadroya sahiptik. Van Persie, Kjaer, Josef de Souza, 3 puanla şampiyon olamadık. Sezon başında Monaco'ya elendik, hoca ayrıldı. Cocu da iyi bir hocaydı. Olmadı, yeni yapılanma, yeni oyuncular, çok değişim oldu. Tutmadı ama iyi hocaydı. Farklı zamanda gelse, farklı olurdu."







