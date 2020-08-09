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    Hasan Ali: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum

    Fenerbahçe kariyerine nokta koyarak Başakşehir ile anlaşan Hasan Ali Kaldırım, Devler Ligi için de mesaj verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2020 - 12:28
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    Hasan Ali: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için mutluyum

    8 yıllık Fenerbahçe macerasını sonlandıran Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir'e gitti.

    30 yaşındaki milli sol bek, eski takımına veda mesajı yayınladıktan sonra turuncu- lacivertliler ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Başakşehir'den yapılan açıklamada "Milli takımımızın önemli isimlerinden olan ve özverili futboluyla herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek" denildi.

    "MUTLUYUM"

    Hasan Ali ise "Yeni bir sayfa açıyorum. Şampiyonlar Lig'nde oynayacağım için mutluyum" mesajını verdi.

    Hasan Ali: Şampiyonlar Ligi nde oynayacağım için mutluyum #1

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