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Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı ve Kulübün 120. yılı anısına, Beşiktaş İskele Meydanı'na kartal heykeli yaptırmıştı.

Heykel, Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Başkanı Bülent Çınar tarafından yapılmıştı.

BAŞKAN, TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCULAR KATILMIŞTI

13 Kasım 2023 tarihinde yapılan heykelin açılış törenine eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Rıza Çalımbay, futbolcular Vincent Aboubakar ve Gökhan İnler’in yanı sıra tekerlekli sandalyeyle altyapı sporcuları katılmıştı.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ 2.5 MİLYON TL

Aradan geçen yaklaşık 1 yılın ardından ise kartal heykelinin Beşiktaş'a maliyeti belli oldu.

Ahmet Nur Çebi döneminin ibra edilmediği Beşiktaş Olağan Mali Kurulu'nda paslanmaz çelik borulardan yapılan kartal heykelinin, kulübe maliyetinin 2.5 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

"KULÜPTEN HERKES ALACAĞINI ALMIŞ"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Kulüpten herkes alacağını almış. Altyapıya sponsor olan arkadaşlarının kulübe verdiği çekleri bile almışlar. Kendi alacaklarınızı tahsil edersiniz, ama o Beşiktaş meydanındaki kartal heykelini 2.5 milyon liraya kulübe yaptırmışlar. Beşiktaş’taki heykeli kendiniz yapsaydınız, boru işlerinden de anlıyorsunuz.

GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan heykelin görüntüsü, o dönem sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bir kısım taraftarlar heykelin görüntüsünü beğeniyle karşılarken, bazı taraftarlar ise görüntüden memnun kalmamıştı.

923 PARÇADAN OLUŞTU

923 parçadan oluşan heykelde yaklaşık 400 metre 316 kalite paslanmaz çelik boru, lazer kesim teknolojisi ile kesildikten sonra 923 adet boru lazer kaynağı ile bir araya getirildi.

Toplam ağırlığı 1400 kilogram olan heykel yine meydanı kaplayan granitlerle aynı ocaktan seçilmiş altı tonluk masif kayaya sabitlendi.