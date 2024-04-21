Hasan Arat: Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı hakkında "Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır. Beşiktaş'ın ne yapacağını kimse anlayamaz" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile 27 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kritik derbi öncesinde başkan Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

SPORX'e konuşan Arat, derbinin dışında Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da gerçekleştireceği seçim ile ilgili de görüşlerini bildirdi.

"Çok adaylı bir seçim olmasını bekliyoruz"

Arat, "TFF Başkanlık seçimi için desteklediği bir aday var mı Beşiktaş Kulübü'nün?" sorusunun ardından, şu yanıtı verdi:

Beşiktaş Kulübü, seçim tarihi kararı alınıp, adaylar ortaya çıktıktan sonra kararını verecektir. Bizim bütün isteğimiz çok adaylı olmasıdır. Çok adaylı olduğu takdirde, takımlar doğru ekibi seçme şansına sahip olacak. O yüzden biz çok adaylı bir seçim olmasını bekliyoruz. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız.

"Beşiktaş, her zaman derbiye galibiyet için çıkar"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için, şunları dedi:

Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır. Beşiktaş'ın ne yapacağını kimse anlayamaz. Bizim takımımız iyi bir havaya giriyor Türkiye Kupası konsantrasyonuyla. Dolayısıyla o maç da aynı Beşiktaş'ın her maçta olduğu gibi hedefinin galibiyet olacağı bir maçtır. Sporcularıma güveniyorum. Sporcularımız, cuma günü çok güzel birlik, beraberlik gösterdiler. Takım olma ruhunu hissettirdiler bütün camiaya. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Ankaragücü maçı, arkasından Fenerbahçe maçı bunlar iyi imtihanlar. Bu imtihanları başarıyla atlamamız halinde, camiamızın güveni de yerine gelecektir. Oyuncularımızın değeri de yerini bulacaktır. O rekabet oyuncular açısından da iyi olacaktır. Beşiktaş için her zaman derbi, derbidir. Beşiktaş, her zaman derbiye galibiyet için çıkar. Hedef her zaman galibiyet.

Öte yandan Dünya Atletizm Federasyonu İcra Kurulu'nda da görevi bulunan Hasan Arat, Dünya Yürüyüş Takımlar Şampiyonası için geldiği EXPO 2016 alanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin önemli bir organizasyonu düzenlediğini belirten Arat, şampiyonaya 52 ülkeden 432 sporcunun katıldığını anımsattı.

Gençlerin bu spora daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Arat, Türkiye bu organizasyonu da başarıyla anlatacağını dile getirdi.

"Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek"

Hasan Arat, futbol takımının şu anki durumuyla ilgili gelen bir soruyu şu şekilde yanıtladı:

Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı. Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş kupayı alır.

"İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum"

Yapılan transferlerin son maçtaki performansının kendisini mutlu ettiğine dikkati çeken Arat, şu şekilde konuştu:

Al-Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıç var, Serkan Emrecan Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. İyi takviyelerle Beşiktaş'ın iyi yere geleceğini düşünüyorum.

"Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor"

Antrenör çalışmalarıyla ilgili soruya ise Arat, şu değerlendirmeyi yaptı:

Antrenörle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce özellikle Fernando Santos gelmeden önce büyük bir görüşme trafiği geçirmiştim. O görüşme trafiğindeki birçok arkadaşla tekrar görüşme niyetinde değilim. İlk önce açıkçası odaklandığımız konu Serdar (Topraktepe) hocanın başarılı olması. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Transfer çalışmaları da aynı şekilde. İyi bir transfer komitemiz var. Bu komitemiz çok yoğun çalışıyor. Eksiklerimizi biliyoruz ayrıca gidecek oyuncuları da biliyoruz. Aşağı yukarı buna da çalışıldı. Bizim şu anki tek konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. Beşiktaş'ta iyi şeyler olacak. Çok sıkıntılı günler geçirdik. Samimi söylememiz lazım. Biz geleli 4 ay oldu. Bu 4 ayda skor olarak, futbol olarak çok sıkıntılar yaşadık. Böyle kolay kolay kaldırabilecek bir mesele değil. Yeni yönetimin yaşadığı bir şoku düşünün. Sporcular sanırım artık bunun bilincindeler. Bunu toparlayacağımızı düşünüyorum.

"Aboubakar'ın kendine geleceğini düşünüyorum"

Arat, Vincent Aboubakar geleceğiyle ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

Aboubakar çalışıyor. Gerekeni yapıyor. Gelecek planlamasıyla ilgili hocalarla birlikte karar vereceğiz. Kendim de eski bir sporcu olduğum için sporcularımın hiçbirisi hakkında negatif konuşmayı doğru bulmuyorum. Ligler henüz tamamlanmadı. Benim takımımın oyuncusu. Aboubakar için zamanında bir uyarıları yaptık. Almış olduğumuz kararlar doğruydu. Aldığımız kararlardan dolayı herhangi bir pişmanlığımız yok. O doğru karar ve uyarılar birçok neticeyi beraberinde getirdi. Bugün Ghezzal'a baktığımızda kontratını değiştirdi. Son maçlarda Ghezzal çok iyi oynuyor. Takımda gerçekten liderliği aldı. Aboubakar'ın da kendine geleceğini düşünüyorum.

"EuroLeague için hala bekleme listesindeyiz"

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroLeague hayalinin devam ettiğini anlatan Arat, şunları kaydetti:

Geçen hafta EuroLeague CEO'suyla görüştüm. EuroLeague için hala bekleme listesindeyiz. Bu sene olmazsa seneye mutlaka olmak istiyoruz. Beşiktaş'ın basketbolda Avrupa Ligi sevdası bitmedi ve vazgeçmeyecek. Teknik imkanlar olduğu takdirde bunu yapabiliriz. Şu anda listedeyiz bunu gayet net biliyorum. Biz kendilerine wildcard için hazır olduğumuzu ifade ettik. Erkek basketbol takımımız Avrupa kupasının ucundan döndü. Yakında play-off'lar başlayacak. Erkek basketbol takımımızın başarılı olacağına inanıyorum. Ayrıca Kadın basketbol takımımızla da gurur duyuyorum. Kupayı almalıydık hakikaten elimizden gitti. Gelecek sene aynı çerçevede kadın basketbolundaki yatırımımıza devam edeceğimi düşünüyorum.

"İleride kısmet olursa kadın hentbol takımı da kurabiliriz"

Hasan Arat, dün voleybolda Saliha Şahin'i transfer ettiklerini belirterek, şu şekilde görüş belirtti: