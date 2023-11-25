Hasan Arat: Devlet, Beşiktaş’ı sever Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, seçimli genel kurul öncesinde "Burada Beşiktaş’a ait olan ve bir çoğunuzun bilmediği taşınmazlar var. Hepsi devlet tarafından verildi. Devlet, Beşiktaş’ı sever" dedi.

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İHA

Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Ankara’da ziyaretlerde bulunan Arat, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

"Kulüp meselesini konuşan 40 yıllık Hasan Arat 2 satır yer almadı"

Medya tarafından kendisine sansür uygulandığını ve bir aday olarak gerektiği kadar basında yer almadığını ifade eden Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Genel kurul toplantılarına gittik. İnanılmaz bir sansürle karşılaştık. Doğum gününü anlatanlar basında yer aldı, kulüp meselesini konuşan 40 yıllık Hasan Arat 2 satır yer almadı. Bizde kendi sosyal medyamızı oluşturduk. Camiamla kendim direkt mesajlaşmak istedim. Bana sansür uygulayan medyaya ders olsun. Özgür Beşiktaşlıların haber alma hakkını elinden almayacaksınız. Bunu Beşiktaşlı affetmez. Beşiktaşlı gider sandıkları patlatır.

“Gölge Başkanlar ortaya çıktı”

Beşiktaş’ta seçime sayılı günler kala çok farklı şeylerin yaşandığını ve 'Gölge Başkanlar'ın ortaya çıktığını belirten Arat, şu açıklamalarda bulundu:

Normalde kongreye götüren bir başkan istifa eder. 30 gün sonra seçime gidilir. Gücü varsa aday olur, yoksa kenara çekilir. Beşiktaş’ta çok farklı şeyler oluyor. Gölge Başkanlar ortaya çıktı. Kimin başkan olduğunu biz anlamıyoruz. Rakibimiz kim anlamıyoruz. Plazalardan Beşiktaş’ı dizayn ediyorlar. Sahte evrak verip Beşiktaş’ı 1 sene Avrupa kupalarından men edenler Beşiktaş’ı dizayn ediyorlar. 2003-2004 sezonunda kaybedilen şampiyonluğun hesabını veremeyenler yine toplantı yapıyorlar.

"Cevabı siz sandıkta vereceksiniz"

Beşiktaş’ın ve Beşiktaşlının özgür olduğunu oylarını yönlendirilemeyeceğini ve taraftarla kavga edilmemesi gerektiğine vurgulayan Arat şu sözleri kaydetti:

Beşiktaşlı özgürdür, nereye oy verileceği söylenecek bir insan değildir. Gerekli iletişim kurulmuyor. Bir yönetim taraftarıyla kavgalı olamaz. Taraftarı kucaklayacaksın, onlar senin en büyük gücün. Sürekli taraftarı suçlamayacaksın. Beşiktaş’ta icazetle aday olunmaz. İcazet beklenmez. Plazalardan Beşiktaş’ı perişan eden insanlardan icazet hiç beklenmez. Aday belli oldu ve biz yarışımıza başladık. Bu centilmence devam edecek rahat olun. Biz Beşiktaş’a zarar verecek hiçbir eylemin içine girmeyiz. Birkaç gündür başlayan, kulüp internet sitesinden devam eden kampanyalara cevap vermiyorum. O cevabı siz sandıkta vereceksiniz. Gençleri anlamadan, hayallerine ortak olmadan Beşiktaş’la ilgili bir vizyon koyamazsınız. Beşiktaş fabrika ayarlarına dönecek. Beşiktaş Beşiktaşlılar tarafından yönetilecek.

"Biz Beşiktaş App diyoruz, arkadaşlar bunu oyun konsolu zannediyor"

Projelerini açıklamadan eleştiri oklarının hedefine girdiğini söyleyen Hasan Arat, şu değerlendirmede bulundu:

Aday olduk, proje beklediler, ‘yok’ dediler. Hazırladığımız projelerin son detaylarını verip lansman yaptık, taraftarımıza açıkladık. Hiçbir proje açıklamadan bizi eleştirenler var. Taraftar ve kongre üyeleri bunu görüyor. Biz Beşiktaş App diyoruz, arkadaşlar bunu oyun konsolu zannediyor.

"Devlet, Beşiktaş’ı sever"

Beşiktaş’a ait taşınmazlarla ilgili olarak bir kısa film izleten Arat, şu ifadeleri kullandı:

Burada Beşiktaş’a ait olan ve bir çoğunuzun bilmediği taşınmazlar var. Hepsi devlet tarafından verildi. Devlet, Beşiktaş’ı sever. Bu taşınmazların yenilenmesi, işlevsel hale ve para kazanmaya başlayan yerler haline getireceğiz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)