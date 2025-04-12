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Haber Merkezi

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, 2024 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İzmir’de güneş enerjisi santrali kurmak amacıyla devlet tarafından kendilerine arazi tahsis edildiğini açıklamıştı.

Arat, bu arazinin artık Beşiktaş'ın mülkü olduğunu vurgulamıştı.

GEÇEN YIL AÇIKLAMIŞTI: GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPACAĞIZ

Arat, "Dün Kadir Bey İzmir'e gitti. Beşiktaş devleti sever, devlet Beşiktaş'ı sever dedik ya. Devletimiz, dün İzmir'de bize 123 dönüm güneş enerjisi santrali yapmak üzere arsa tahsis etti. İmzalandı, artık Beşiktaş'ın malıdır." demişti.

Arat'ın açıkladığı projeyle ilgili gerçek ortaya çıktı.

"BAHSEDİLEN ARSADA KEÇİLER OTLUYOR"

Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Hasan Arat döneminde Beşiktaş'a kazandırıldığı söylenen Güneş Enerjisi projesinin gerçek olmadığını söyledi.

Fora, devletin öyle bir enerji kapasitesi ayırmadığını ve bahsedilen projenin arsasında keçilerin otladığını açıkladı.