Hasan Arat, Fernando Santos'la vedalaştı

ensonhaber.com

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verilmişti.

Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Yaşanan bu ayrılığın ardından Beşiktaş Kulübü, Portekizli çalıştırıcıyla vedalaştı.

Hasan Arat, başarılar diledi

Başkan Hasan Arat, Beşiktaş Stadyumu’ndaki makamında Fernando Santos ile yardımcılarını ağırladı.

Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi M. Kaan Şakul ile Kulüp İçi İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üye Kadir Kılıç’ın da yer aldığı buluşmada Başkan Arat, kulübe hizmetleri nedeniyle teşekkür ettiği Santos’la yardımcılarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

"Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz"

Fernando Santos, veda ziyaretinde şunları söyledi:

Beşiktaş’ı çok sevdik. Beşiktaş’ı izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Kulüpteki ve tesisteki tüm personel güleryüzlü ve cana yakındı. Bunu hiç unutmayacağız. Burada olmak hepimiz için çok güzeldi. Herkese çok teşekkür ediyoruz.