Hasan Arat, futbolcularla toplantı yaptı: Takımı sahiplenmeyen gitsin Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı futbolcularla bir toplantı yaptı. Sert konuşan Arat, takımı sahiplenmeyip, mücadele etmeyenin gitmesini istedi.

ensonhaber.com

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcularla bir toplantı yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre başkan Arat, oyunculara İngilizce olarak yaptığı konuşmada,

Sahada mücadele vermeyecekseniz, Beşiktaş taraftarının istediği futbolu oynamayacaksanız, mücadele etmeyecekseniz, aklınızda transferden başka bir şey olmayacaksa hemen şimdi bu kapıdan çıkıp gidebilirsiniz. Ödemelerinizi yapar yolları ayırırız.

dedi.

Hasan Arat, başkan seçildiği günden bu yana ilk kez oyuncularla yaptığı toplantıda, Beşiktaş taraftarının sahada savaşan, mücadeleyi bırakmayan, geri çekilmeyen takım izlemek istediğini, bunları yapmayan, aklını ve yüreğini takımı için kullanmayan hiçbir oyuncuyu kabullenemeyeceğini söyledi.

"Böyle oyuncu görmek istemiyorum"

Beşiktaş taraftarının önemli özelliğinin tükenmeyen tutkusu olduğunu aktaran Arat, şöyle konuştu:

Beşiktaş taraftarı genç oyuncuları sever, sahada savaşan, terini son damlasına kadar akıtan oyuncusuna sahip çıkar. Genç oyuncularla gurur duyuyorum, takımın tecrübeli oyuncuları onlara tam destek vermeli. Takım kaptanları da sorumluluk almalı. Sosyal medyada yazılanlara bakmayın, Avrupa'ya mutlaka gitmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası tek hedefimizdir. Mutlaka almamız gerekiyor. Bunun için sahada savaşacak, sonuna kadar mücadele edeceksiniz. Maç sonunda taraftarımız üzgün ve mutsuzken, gülen, rahat davranan, durumu kabullenen bir tavır görmek istemiyorum. Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında geri çekilen, mücadele etmeyen, yardımlaşmayan, formasını sonuna kadar ıslatmayan oyuncu da görmek istemiyorum.

"Taraftarın yüzünü güldürün"

Beşiktaş Başkanı, teknik direktör Fernando Santos ile yaptığı görüşmede de takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu, derhal toparlanmaları gerektiği, takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

"Yapılan olumsuz yorumlara değil, iyi oyuna, mücadeleye, taraftarın yüzünü güldürecek sonuçlara odaklanın." diyen Hasan Arat, "Beşiktaş'a yakışmayan, karakterine uymayan oyunu kabul etmeyeceğim." şeklinde konuştu.

Başkan Arat, geçen Paskalya ve yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı dolayısıyla oyuncularla bayramlaştı.

Toplantıda ikinci başkan Hüseyin Yücel ile futbol şube sorumlusu ve yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da yer aldı.