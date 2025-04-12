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Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübünün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı, yaşanan gerginliğin ardından iptal edildi.

Siyah-beyazlı kulübün ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında, eski başkanlardan Hasan Arat da konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

GERGİNLİK BÜYÜDÜ

Konuşma yaptığı sırada Arat ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk arasında başlayan gerilim, fiziki müdahaleye dönüştü.

Bu sırada kürsüye çıkan iki kişi de Arat'a fiziki müdahalede bulundu.

İPTAL EDİLDİ

Güvenlik güçleri, araya girerek olayların daha da büyümesini engelledi. Yaşanan olayların ardından divan kurulu toplantısı iptal edildi.

"BUNLAR BEŞİKTAŞ İÇİN ÇOK ACI VERİCİ ŞEYLER"

Hasan Arat, olayın ardından açıklamalarda bulundu. Arat, sözlerine şöyle başladı:

Bunlar Beşiktaş için çok acı verici şeyler. Eski başkan olarak başka bir yerde konuşmadım. Medeni bir ortam burada konuşacağım dedim. Tahammül edemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Zamanında bu insanlar Süleyman ağabeye 'Parasını vereyim Fener'e gitsin' diyen bir divan başkanı bu. Dayanamıyorlar. Tarih onları yargılayacak.

"AYNI ŞEKİLDE HAYATIMA DEVAM EDECEĞİM"

Hayatına aynı şekilde devam edeceğini söyleyen Arat, şunları dedi:

Ben yaşananlardan camiam adına üzgünüm ama şahsen buraya geldiğim için bugün mutluyum. Bugün burada yaşananlarda Beşiktaşlıları ve ailemi üzmüştür. Hiç merak etmesinler, Kartal hiçbir şeyden korkmaz. Bu işten vazgeçmem. Ben aynı şekilde hayatıma devam edeceğim.

"AYNI ŞEYİ SERDAL ADALI'YA DA YAPARLAR"

Yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Hasan Arat, şöyle konuştu:

Bu medeniyet Beşiktaş'ı hiçbir yere götürmez. Aynı şeyi yarın Serdal Adalı'ya da yaparlar. Bugün Adalı'ya söyledim; bugün bana yapılanlara sessiz kalırsan yarın aynısı sana yapılır dedim. Buna sessiz kalınmaması lazım, camianın gerçeği görmesi lazım.

"BU İFTİRALAR OYUNUDUR"

Arat, sözlerine şöyle devam etti:

Bu iftiralar oyundur. Bir tane belgeyle ortaya çıkın. Sen beni nereye kovalayacakmışsın, boyun yetmez beni kovalamaya! Ama korumalarıyla saldırmayı maharet biliyorlar.

"DERHAL DİVAN BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMELİDİR"

Tevfik Yamantürk'ün istifa etmesi gerektiğini söyleyen Arat, şu açıklamayı yaptı:

Bunlar hukuk önünde cezasını çekecekler ve Tevfik Yamantürk derhal divan başkanlığından istifa etmelidir. Beşiktaş'ı bu duruma düşüren bir divan başkanı Beşiktaş'a yakışmıyor. Öyle paranla pulunla ahkam kesemezsin burada.

"ARKADAN SALDIRANA KALLEŞ DENİR"

Saldırıyı yorumlayan Arat, şu sözleri sarf etti:

Hem küfür etti hem korumalarını önceden ayarlamışlar. Bana teke tek kimse gelemediği için önceden korumaları ayarlamışlar. Arkadan saldırana kalleş denir. Beşiktaş bu kalleşlikleri artık unutması lazım. Hodri meydan deyince dayanamadılar.

"BANA DARBE İŞLEMEZ"

Arat, "Bir darbe aldınız mı?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

Bana darbe işlemez. Onlar benle uğraşamazlar. Allah'a şükür bir şeyim yok. Bunlar gelip geçer. Burada Beşiktaş'ı üzdüler, bunu unutmayın. Bunlar aynı şeyi zamanında Süleyman ağabeye yaptılar ve "Altılılar" diye anılır tarihe öyle geçecekler. Bu utançla ömür boyu yaşayacaklar. Benim adım yeter, onların paraları yetmez.

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