Hasan Arat: Hedefimiz en çok tanınan takım olmak Beşiktaş başkanı Hasan Arat, katıldığı yayında "Hedef Avrupa'da en çok tanınan kulüp olmak. Tabii ki kazanmamız gerekiyor. Bunlar zor zamanlar ama ben de bu yüzden buradayım" dedi.

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Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından yapılan seçimde rakibi Serdal Adalı'yı geçmeyi başaran Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı olmuştu.

3 Aralık tarihinden bu yana siyah-beyazlı takımın başkanlığını yürüten Arat, katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.

"Bizi yeniden savaşçı bir takım haline getirebilecek genç oyunculara odaklanacağız"

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Arat, sözlerine şu şekilde başladı:

Oyuncuların kariyerlerini sonlandırabilecekleri bir yer olmamıza izin vermeyeceğiz. Bence bu strateji artık sona erecek. Bizi yeniden savaşçı bir takım haline getirebilecek genç oyunculara odaklanacağız. Seyircilerimizin zihniyeti de bu. Seçimden önce bir SWOT analizi yaptırdım. Bu araştırma bana taraftarların takımda altyapıdan gelen oyuncuları görmek istediğini gösterdi. Asıl zorluk, altyapı oyuncularımızı başka kulüplere kaptırmış olmamız. Bu büyük bir hataydı. Sonra da panikle transferler yapıldı. İyi planlama yapmadılar. Olağanüstü kongreyi bu nedenle istemiştim. Şimdi yapılacak iş bu sorunları çözmektir.

"Stratejimizi altyapıdan gelen oyunculara dayanacak şekilde değiştireceğiz"

Altyapıdan yetişen futbolcular hakkında konuşan Arat, şunları dedi:

Türkiye'de bir fabrika gibiyiz. Akademimiz her yıl üç ila dört oyuncu yetiştiriyor. Almanya'daki gözlemcilik ağımızı da geliştireceğiz. Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya'daki iyi Türk oyunculara da odaklanıyoruz. Bütçemizin daha büyük bir kısmını onlara yatırım yapmaya ve genç yetenekleri keşfetmeye ayıracağız. Bu çok önemli. Stratejimizi altyapıdan gelen oyunculara dayanacak şekilde değiştireceğiz.

"Gereksiz transfer harcamalarına son vermenin zamanı geldi"

Hasan Arat, gereksiz harcamalara son vereceğini söyledi.

Sporda milyonlar harcayıp başarılı olamayabilirsiniz. Efsanevi başkanımız Seba ile birlikte kulüpten ayrıldığımda ortada nakit para ve binalar vardı. 23 yıl içinde harcamalarda çok fazla hata yaptılar, gereksiz harcamalar yaptılar. Şimdi mali durumu düzeltmenin ve bu gereksiz transfer harcamalarına son vermenin zamanı geldi.

"Önceki yönetim onlara doğru şekilde saygı göstermedi"

Arat, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Oxlade-Chamberlain gerçekten iyi bir oyuncu. İnsanlar onu çok seviyor. Önemli olan bir denge bulmak. Hibrit bir modele ihtiyacımız var. Bunu yapabiliriz. Daha önce Ricardo Quaresma'da işe yaramıştı. Bir ya da iki tane çok ünlü oyuncu alabiliriz. Bunu yapabiliriz ama çok fazla değil. En iyi bir ya da iki oyuncuyu almalıyız ama çok fazla para yatırmamalıyız. Bu dengeyi doğru kurmalıyız. Quaresma ve Atiba'yla iyi bir şekilde vedalaşabilmek için Fenerbahçe maçına davet ettim. Önceki yönetim onlara doğru şekilde saygı göstermedi.

"Efsanevi Beşiktaşlılardan oluşan bir iskelet kurdum"

Bayern Münih tarzı bir sistem istediğini söyleyen Arat, şu ifadeleri kullandı:

Efsanevi Beşiktaşlılardan oluşan bir iskelet kurdum. Bayern Münih tarzı bir kuruluş gibi. Bunu ilk kez yapıyoruz. İnsanlar şeffaflık istiyor. Dedikodularla yönetilen bir kulüptük. Başarıyı garanti edemezsiniz ama dürüst olabilirsiniz.

"Hedef Avrupa'da en çok tanınan kulüp olmak"

Hasan Arat, sözlerini şu şekilde noktaladı: