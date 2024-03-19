İHA
Beşiktaş taraftar grubunun gelenekselleşen iftar organizasyonu düzenlendi.
Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel katıldı.
Plaket verildi
İftar yemeğinin ardından kürsüye gelen Başkan Hasan Arat ve İkinci Başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Başkan Arat ve yönetimi, plaket takdiminin ardından alandan ayrıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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