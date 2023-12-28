Süper Lig'de şampiyonluk için umutları azalan Beşiktaş, kadro yapılanmasını oluşturup geleceğe ümitle bakmak istiyor.
Şu ana kadar 3 hoca deneyen, seçimlerle birlikte yönetimi de komple değiştiren Beşiktaş'ta Samet Aybaba, önemli açıklamalarda bulundu.
"Anlaşamadık"
Transfere yönelik konuşan Aybaba'nın sözleri ise taraftarı memnun etmedi.
Seçim öncesinde Hasan Arat'ın "PSG ve Chelsea ile işbirliği yaptık. Transferleri oradan da yapacağız." sözleri sorulan deneyimli futbol adamı, taraftarı üzen sözler söyledi.
Chelsea ve PSG ile görüşmelerimiz oldu. Onlar bize oyuncu isimleri verdiler, biz de verdik. Anlaşamadık.
Hasan Arat seçim vaadinde bulunmuştu
Bu sözler üzerine Beşiktaşlılar da Hasan Arat'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.
"Seçim öncesinde başka şimdi başka konuşuluyor" diyen siyah-beyazlılar Hasan Arat'ın attığı tweet'i de gözler önüne serdi.
Bugün Paris Saint-Germain FC ve Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı, kıymetli arkadaşım Sayın Nasser Al-Khelaifi ile Doha’da bir araya gelerek, Beşiktaş JK ve Paris Saint-Germain FC arasında futbolcu transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık. Anlaşmamız, Gençlik Gelişim Merkezi (Futbol Akademi) ve antrenman merkezi konularında geniş çaplı işbirliğini de kapsıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış