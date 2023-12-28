Hasan Arat ilk kez eleştiriliyor! Samet Aybaba: PSG ve Chelsea ile anlaşamadık Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, seçim öncesinde Paris Saint-Germain ve Chelsea ile futbolcu transferleri konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamıştı. Samet Aybaba'nın bugün yaptığı açıklama ise taraftarı hayal kırıklığına uğrattı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk için umutları azalan Beşiktaş, kadro yapılanmasını oluşturup geleceğe ümitle bakmak istiyor.

Şu ana kadar 3 hoca deneyen, seçimlerle birlikte yönetimi de komple değiştiren Beşiktaş'ta Samet Aybaba, önemli açıklamalarda bulundu.

"Anlaşamadık"

Transfere yönelik konuşan Aybaba'nın sözleri ise taraftarı memnun etmedi.

Seçim öncesinde Hasan Arat'ın "PSG ve Chelsea ile işbirliği yaptık. Transferleri oradan da yapacağız." sözleri sorulan deneyimli futbol adamı, taraftarı üzen sözler söyledi.

Chelsea ve PSG ile görüşmelerimiz oldu. Onlar bize oyuncu isimleri verdiler, biz de verdik. Anlaşamadık.

Hasan Arat seçim vaadinde bulunmuştu

Bu sözler üzerine Beşiktaşlılar da Hasan Arat'ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi.

"Seçim öncesinde başka şimdi başka konuşuluyor" diyen siyah-beyazlılar Hasan Arat'ın attığı tweet'i de gözler önüne serdi.