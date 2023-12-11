Hasan Arat: Kadro dışı kalanlara teklif gelirse değerlendireceğiz

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, Fransız ajansı AFP'ye transfer açıklamalarında bulundu.

Siyah-beyazlıların 35. başkanı Arat, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly hakkında konuştu.

"İyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz"

Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız. Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz.