Hasan Arat: Kadro dışı kalanlara teklif gelirse değerlendireceğiz

Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, Fransız ajansı AFP'ye transfer açıklamalarında bulundu.
Siyah-beyazlıların 35. başkanı Arat, kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly hakkında konuştu.
"İyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz"
Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:
Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız. Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz.
Kamp iptal edildi
Öte yandan Beşiktaş, ligin devre arasında Antalya'da yapmayı planladığı 5 günlük kampın iptal edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir.
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