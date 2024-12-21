Hasan Arat, kararını verdi! Açıklamalar yapacak

Haber Merkezi

Beşiktaş Kulübü’nde Hasan Arat, özel sebeplerden dolayı aldığı kararla başkanlık görevinden ayrılmıştı.

Bu kararın ardından Başkan Arat için Dolmabahçe'de veda töreni düzenlenmişti.

Başta İkinci Başkan Hüseyin Yücel olmak üzere bazı yönetim kurulu üyeleri, sporcular, çalışanlar, taraftarlar ve basın mensuplarıyla tek tek vedalaşmıştı.

AÇIKLAMALAR YAPACAK

Son olarak 29 Kasım tarihinde kameralar karşısına çıkan ve o zamandan bu yana eleştirilerin odağında olan Hasan Arat, çarpıcı bir karara imza attı.

Arat, 24 Aralık Salı akşamı Ekol TV ekranlarında açıklamalarda bulunacak.

"CEVAP HAKKIMI KULLANMAK İSTİYORUM"

Candaş Tolga Işık'a konuşan Arat, şu ifadeleri kullandı: