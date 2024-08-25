Hasan Arat, Kocatepe'yi ziyaret etti Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyon’da Büyük Taaruzu Anma ve Kutlama Etkinliği'ne katıldı.

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DHA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Cumhuriyetin kazanılması ve Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olacağının ilan edilmesiyle sonuçlanan Büyük Taarruz için Afyon Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen anma ve kutlama programına katıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte zafer yolunda yürüyen Başkan Hasan Arat, daha sonra Kocatepe’deki anıta çelenk bıraktı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMANIZI DİLİYORUM"

Başkan Hasan Arat, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bugün burada, ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini anmak için toplanmış bulunuyoruz. Kocatepe, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin kalbinin attığı yerdir. Anadolu'nun kurtuluşunu sağlayan bu şanlı Taarruz, 26 Ağustos 1922'de, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk tarafından sabahın ilk ışıklarıyla başlatılmıştır. Atatürk’ün yanında İsmet Paşa ve Fevzi Paşa vardı. Beşiktaş İnönü Stadı’nın adı, İsmet İnönü’den gelmektedir. Bunu çocukların iyi bilmesi lazım. 26 Ağustos sabahı saat 04.30’da başlayan ve 30 Ağustos’ta zaferle taçlanan bu büyük savaş, Türk ordusunun sarsılmaz azmi ve kararlılığı ile dünya tarihine geçen en büyük kahramanlık destanlarından biridir. Afyon Kocatepe'nin zirvesinde, 1874 rakımda, milletimizin yeniden doğuşunun yolu açılmıştır. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir ulusun bağımsızlık ve hürriyet arzusunun simgesidir. Biz Beşiktaşlılar olarak, bu kutlu zaferin manevi mirasını kalbimizde taşımaktayız. Armamızın merkezinde yer alan ay yıldızlı Türk bayrağının önemin bilincindeyiz. Kulübümüz, geçmişten bugüne Türk milletinin mücadelesine ve zaferine her zaman sahip çıkmış, bu değerleri gelecek nesillere aktarmayı kendine görev bilmiştir.

Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi’nin başladığı bu kutsal yolda, bugün bir kez daha o büyük günü anıyor, hatıralarını tazeliyoruz. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi sonsuz bir minnet ve şükranla anıyoruz. Bu büyük kahramanlık destanı, Beşiktaş ruhunun her zerresinde yaşamaya devam edecektir. Büyük Önder Atatürk’ün izinde, Beşiktaş olarak bu değerli mirasa sahip çıkmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyor, bu anlamlı günün ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde olmanızı diliyorum.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)