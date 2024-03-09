Hasan Arat: Necip Uysal, A Milli Takım'a çağrılmalı Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, takımın deneyimli ismi Necip Uysal'ın A Milli Takım'a çağrılması gerektiğini söyledi.

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Süper Lig'de Beşiktaş, gelecek sezonun yapılandırmasına şimdiden başlarken, takımın tecrübeli oyuncusu Necip Uysal, Fernando Santos ile birlikte büyük bir form grafiğine ulaştı.

Hocası tarafından, "Joe Worrall oynamıyor bunu Necip'e sorun. Çok iyi oynuyor." diyerek övülen Necip Uysal'a bir güzel yorum da Başkan Hasan Arat'tan geldi.

"Necip Uysal'ın Milli Takım'a çağrılması gerek"

Beşiktaş'ın stoperinde bir kahraman var, Necip Uysal. Necip Uysal'ın A Milli Takım'a çağırılması lazım.

Sosyal medyada gündem oldu

Bu sözler üzerine sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Sizce Necip Uysal EURO 2024 kadrosunda olmalı mı?