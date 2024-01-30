Hasan Arat sessizliğini bozdu: Kimse beni menajerlerin kucağına itemez Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat, transferde verdiği sözleri tutmamakla eleştirilmesi üzerine konuştu. Arat, yaptığı açıklamada "Bunun öyle olmadığını önümüzdeki günlerde herkes görecek" dedi.

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Beşiktaş tarihinin en kötü hücum performanslarından birini gösterirken, Ahmet Nur Çebi'den yönetimi devralan Hasan Arat da kısa sürede eleştirilmeye başlandı.

Seçim öncesinde verdiği vaatleri tutmamakla eleştirilen yönetim adına Hasan Arat, sessizliğini bozdu.

"Benim sessizliğim insanlarda, sanki söz verip de yapamamış, o yüzden susuyormuş gibi bir düşünce oluşturuyor olabilir ama bunun öyle olmadığını önümüzdeki günlerde herkes görecek." diyen Arat transfere dair bilgiler verdi.

En başta şunu söyleyeyim; şu anda önceliğim transfer. Perşembe günü Avrupa’da transfer bitiyor ve sonrasındaki bir hafta boyunca Türkiye’nin şansı var. O bir haftada avantajlı maliyetlerle birçok yeni alternatif de ortaya çıkacak ama bizim zaten üzerinde olup bitirmeye yakın olduğumuz isimler var.

"Taraftarım beni eleştirebilir"

''Bakın ben küfür olmadığı müddetçe her türlü eleştiriye açığım. Taraftarım beni hicivle eleştirebilir. Ona hiç kızmam. Başımın üstünde yeri var. Ama bu işi profesyonel yapan insanlar sakın beni kendi camiamın önüne atmaya çalışmasın. Beşiktaş camiası bu oyuna zaten gelmez.

"Beni kimse menajerlerin kucağına itemez"

Şunu çok net söyleyeyim; şu ortamda bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez. Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz.

Posta'ya yaptığı açıklamada Süleyman Seba'dan da örnek veren Hasan Arat, geleceğe dair umutlu konuştu.

"Sessizliğim kimseyi şaşırtmasın"