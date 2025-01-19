Hasan Arat: Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım

Beşiktaş Kulübü’nde Hasan Arat, 29 Aralık tarihinde özel sebeplerden dolayı aldığı kararla başkanlık görevinden ayrılmıştı.

Bu kararın ardından başkan Arat için Beşiktaş Stadyumu’nda veda töreni düzenlenmişti.

Bu tarihin ardından basın mensuplarının karşısına çıkmayan Arat ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

"YAKINDA ÇIKIP OLANI BİTENİ AÇIKLAYACAĞIM"

Hasan Arat, siyah-beyazlılardan ayrılmasının ardından Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Arat, şu ifadeleri kullandı:

Ben İstanbul'dayım. Yakında çıkıp olup biteni açıklayacağım. Benim hayatım değişmedi. Yaşadığım bir hayat var. 65 yaşından sonra ikinci bir hayat mı yaşayacağım? Ben Beşiktaş'ta başkanlık yaptım. Beşiktaş'ı hiçbir zaman hayatımdan çıkarmadım, çıkaramam. Böyle bir şey olabilir mi? Çok yanlış işler oldu. Odamı bile toplamadan ayrıldım. Yaşadıklarım Beşiktaş tarihinde bir ilktir. Sağlık sorunlarım vardı, düzeliyorum. Yaşananlar beni daha çok üzdü. Sorumlu olduğum, bana güvenen, beni seven, beni seçen insanlar için tüm gerçekleri açıklayacağım.