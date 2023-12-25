Hasan Arat: Yeni teknik direktör çok kısa sürede açıklanacak Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, birçok teknik direktörle görüştüklerini söyleyerek, "Bunlar çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır. Bunu bizlerden duyacaksınız. Çok uzun bir süreç olmayacak" dedi.

ensonhaber.com

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne grup aşamasında veda eden Süper Lig'de de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta Alanyaspor karşısında iç sahada alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından deneyimli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'la yollar ayrılmıştı.

Siyah-beyazlı takımda yeni teknik direktör çalışmaları devam ederken Başkan Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Görüştüğümüz hocalar var"

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü aktaran Hasan Arat, şunları dedi:

Bizim kendi ifadelerimizde yer almayan haberlere çok fazla itibar edilmememi gerekiyor. Teknik direktör konusunda medya kendi belirlediği seçenekler hakkında görüş belirtiyor tabii ki. Görüştüğümüz hocalar var. Bunlar çok kısa süre içerisinde açıklanacaktır. Bunu bizlerden duyacaksınız. Çok uzun bir süreç olmayacak.

"Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir"

Geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılan Teknik Direktör Rıza Çalımbay hakkında ise Başkan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Rıza hocamız bizim kıymetlimizdir. Beşiktaş’ın unutulmaz ve efsane kaptanıdır. Beşiktaş Kulübü, Rıza hocayı tartışmaz. Gönlümüzdeki yeri her zaman başkadır. Yaşanılan ayrılık profesyonel bir ayrılıktır. Rıza hoca ile olan ayrılığımızın gönülde olması mümkün değildir. Bunu geçici bir ayrılık olarak düşünmek daha doğru olacaktır.

"Camiamızın sıkıntılı günleri geçicidir"

Teknik direktörün belirlenmesiyle birlikte kadro dışı kalan oyuncuların ve takımın transfer sürecinin belirleneceğine de vurgu yapan Başkan Arat, şu değerlendirmeyi yaptı: