Hasan Arat yönetim kurulunu açıkladı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrası toplam 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.
Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen törenle Hasan Arat ve yönetim kuruluna mazbata verildi.
Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılar'a şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak.
"Denetleme kurulumuz Türkiye'nin en donanımlı en genç ekibidir"
Hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu unutmayalım. Denetleme Kurulumuz, Türkiye'nin incisidir. Türkiye'nin en donanımlı ve en genç ekibidir. Bu sabahtan itibaren tüm defterler size açıktır. Her türlü evrak elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız.
Hasan Arat, yönetim kurulunda yer alan üyelerin görev dağılımını da açıkladı.
İşte Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi:
Hüseyin Yücel: İkinci Başkan
Onur Göçmez: Asbaşkan
Mete Vardar: Asbaşkan
Dr. Cüneyt Sezgin: Genel Sekreter
Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvaları
Av. Altın Mimir: Hukuk Kurulu Başkanlığı
Kaan Şakul: Finansman ve AŞ Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Feyyaz Uçar: Futbol Şubesinden Sorumlusu ve Futbol Basın Sözcüsü
Işıl Zeybek: İletişimden Sorumlu Yönetici
Ekrem Keçoğlu: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu
Kadir Kılıç: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu
Çağlayan Tugal: Tesislerden Sorumlu Yönetici
Burak Aslan: Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yönetici
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