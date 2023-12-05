Hasan Arat yönetim kurulunu açıkladı

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Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrası toplam 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.

Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen törenle Hasan Arat ve yönetim kuruluna mazbata verildi.

Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılar'a şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak.