Hasan Arat yönetim kurulunu açıkladı
ensonhaber.com

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul sonrası toplam 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlıların 35. başkanı oldu.

Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen törenle Hasan Arat ve yönetim kuruluna mazbata verildi.

Seçim bitmiştir. Seçimi herkes pazar gününde bırakmalı. Beşiktaş çok büyük bir camia. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm Beşiktaş kongre üyelerine, bizi TV'den takip eden Beşiktaşlılar'a şükranlarımı sunuyorum. 2-3 saatlik kuyruklar oldu. Bir daha Akatlar'da kongre olmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer nereyse orada yapılacak. Divan Kurulu toplantılarını da şanına şerefine yakışır şekilde, yakışır yerde yapılacak.

"Denetleme kurulumuz Türkiye'nin en donanımlı en genç ekibidir"

Hepimizin davası Beşiktaş'tır. Bunu unutmayalım. Denetleme Kurulumuz, Türkiye'nin incisidir. Türkiye'nin en donanımlı ve en genç ekibidir. Bu sabahtan itibaren tüm defterler size açıktır. Her türlü evrak elinizde olacak. Her türlü denetimi yapacaksınız.

Hasan Arat, yönetim kurulunda yer alan üyelerin görev dağılımını da açıkladı.

İşte Hasan Arat'ın yönetim kurulu listesi:

Hüseyin Yücel: İkinci Başkan

Onur Göçmez: Asbaşkan

Mete Vardar: Asbaşkan

Dr. Cüneyt Sezgin: Genel Sekreter

Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvaları

Av. Altın Mimir: Hukuk Kurulu Başkanlığı

Kaan Şakul: Finansman ve AŞ Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Feyyaz Uçar: Futbol Şubesinden Sorumlusu ve Futbol Basın Sözcüsü

Işıl Zeybek: İletişimden Sorumlu Yönetici

Ekrem Keçoğlu: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu

Kadir Kılıç: Divan Kurulu, Üyeler, Dernekler, Amatör Şubeler Sorumluluğu

Çağlayan Tugal: Tesislerden Sorumlu Yönetici

Burak Aslan: Kamu İlişkilerinden Sorumlu Yönetici