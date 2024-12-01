Hasan Arat'tan 58 milyon euroluk harcama

Haber Merkezi

Beşiktaş'ta üst üste gelen istifaların ardından Hasan Arat da 3 Aralık 2023'te seçildiği başkanlık görevinden ayrılırken arkasında bir enkaz bıraktı.

Yaklaşık 1 yılda harcanan rekor bonservisler ve maaşlara rağmen siyah-beyazlılarda gelinen nokta hayal kırıklığı oldu.

31.1 MİLYON EURO ÖDENMESİ TAAHHÜT EDİLDİ

Geçen sezon kış ve bu yaz transfer döneminde 12 transfer yapılırken 7'sine bonservis ve kiralama bedeli olarak 31.1 milyon euro ödenmesi taahhüt edildi.

2023-24'ün ara transfer sürecinde Legia Varşova'ya 10 milyon euro verilerek alınan ve hâlâ tartışılan Ernest Muçi, Beşiktaş'a gelen tarihin en pahalı ismi oldu.

Aynı dönemde 1 milyon euroya Braga'dan kiralanan Al-Musrati'ye sezon başında 11 milyon euro bonservis bedeli ödendi ve Libyalı orta saha, Muçi'den kulübün en çok bonservis ödediği isim ünvanını devraldı.

ARAT'IN HARCADIĞI MALİYET

Kadroya dahil edilen futbolcuların aldığı- alacağı maaş yükü 27 milyon euroyu buldu.

Böylece Hasan Arat başkanlığında 1 yıllık maliyet 58 milyon Euro'yu ((2.1 milyar TL) gördü. Kulübün ekim ayı itibarıyla da borcu 12.2 milyar TL'ye ulaştı.