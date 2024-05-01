Hasan Arat'tan Almanya'da sürpriz görüşme! Bayern Münih Başkanıyla bir aradalar Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, dün akşam oynanan Bayern Münih-Real Madrid maçını izlediği Allianz Arena'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid 2-2 berabere kaldı.

Allianz Arena'da oynanan mücadelede Bayern'in gollerini 53. dakikada Leroy Sane ve 57. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bayern'in İngiliz yıldızı Harry Kane, bu sezon çıktığı 43. maçta 43. golüne imza atmış oldu.

Real Madrid'in gollerini ise 24. dakikada Vinicius Junior ve 83. dakikada penaltıdan yine Vinicius Junior kaydetti.

Bayern Münih Başkanı ve Mario Gomez'le görüştü

Bu dev müsabakayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat da tribünlerden takip etti.

Arat, Allianz Arena'da izlediği karşılaşmada Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer'le bir araya gelip, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Hasan Arat, daha sonra siyah-beyazlıların eski futbolcusu, RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile de buluştu.

Görüşmeler gerçekleştirecek

Hasan Arat, Almanya ziyaretinde teknik direktör ve transfer konusunda önemli görüşmelerde bulunacak.

Bayern Münih - Real Madrid karşılaşmasının ardından Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain maçını da yerinden takip edecek Hasan Arat, Alman teknik adam Hansi Flick ile görüşme yapacak.

Ayrıca Borussia Dortmund'dan Nuri Şahin ve Bayer Leverkusen'den Devin Özek ile temaslar gerçekleşecek.