Hasan Arat'tan Galatasaray'a gönderme: Hepiniz biliyorsunuz zaten Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün Eylül ayı olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların bir numarası ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.

Haber Merkezi

Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısı yapıldı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, toplantıda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların büyük bir değişim sürecinde olduğunu belirten Arat, kulüpte ekonomik, hukuki ve disiplin alanlarında köklü adımlar attıklarını söyledi.

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HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Kurumsal yapıda, hukukta, ekonomide, disiplinde çok büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon yapmak çok zordur. Buna rağmen Beşiktaş bunların üstesinden gelmektedir. Beşiktaş mazerete üretmek yerine sonuç üremektir. 9 Ay 16 gün, bize 9 yıl gibi geliyor. O kadar yoğun geçiyor ki anlatamam. 198 iş günü görev yaptık. Büyük değişimler için zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bu güne geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu Beşiktaş büyüklüğüne yakışır bir heyecan yakaladığının göstergesidir. ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir.

"BEŞİKTAŞ DEVLETİ, DEVLET DE BEŞİKTAŞ'I SEVER"

Kulübümüze çok sayıda üyelik başvurusu geliyor. Büyük bir değişime imza atıyoruz. Yeni üyeleri, genç üyeleri, kadın üyeleri kazanmamız çok önemli. Beşiktaş artık doğru yoldadır. Ayağa kalkmış ve hedeflerine koşmaktadır. Cumhurbaşkanımıza kazandığımız kupalarla gittik. Beşiktaş, devletini sever ve devlet de Beşiktaş'ını sever. Sayın Cumhurbaşkanı'na daveti ve yorumları için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.

GALATASARAY'A GÖNDERME

Ayrıca Arat, Galatasaray’a Süper Kupa göndermesinde bulunurken, Beşiktaş’ın sportif alandaki başarılarına da dikkat çekti.

1 Temmuz'da ilk idmanı yaptık, 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıktık. Sonucu zaten biliyorsunuz.



Teknik direktör seçimi, oyuncu seçimi kısa sürede kolej havasını getirmişti. Belki de bu yaptıklarımız çoğunuza Süleyman Seba dönemini hatırlatmıştır. Hentbolda 3 tane kupa kazandık. Genç kürekçilerimize yatırım yapıldı, Türkiye kupalarını kazanmaya başladık. Voleybol kadında iyi bir takım kurduk. Diğer sporlarda birçok şey yaptık, olimpiyatta sporcumuz yer aldı.