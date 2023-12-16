Hasan Arat'tan kadro dışı kalan futbolcularla ilgili açıklama Beşiktaş Başkanı Hasan Arat siyah beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, kadro dışı bırakılan 5 futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Siyah-beyazlılarda gündemin yoğunluğu devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2023 yılı 3. olağan toplantısında Başkan Hasan Arat kadro dışı kalan futbolcular Ghezzal, Rosier, Bailly, Aboubakar ve Onana hakkında konuştu.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen toplantıda Hasan Arat'ın açıklamaları şöyle:

"Çok sağlam adımlar attık"

Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak.

"Akatlar'daki son seçimdi"

Tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır.

"Şeffaf olacağız"

Bundan sonra Denetim Kurulu 'Biz şu evrağı alamadık' demeyecek. Biz şeffaf olacağız. Ne varsa her şey Denetleme Kurulu'na teslim edilecek. Bundan sonra Denetim Kurulu her şeyi tüm gerçekliğiyle anlatacak.

"Kadro dışı kalan futbolcular bizimle görüştü"

Futbol profesyonel ekibimizin aldığı kadro dışı kararı etkili olmuştur ve karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanın taşıdığı beklentiyi karşılayacaklarına ben inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için tüm çalışmalar devam ediyor.

"Bizden duymadıkça inanmayın"

Her sabah uyandığımızda birileriyle transfer görüşmesi yaptığımızı okuyoruz. Basın mensuplarının yazdıklarına saygımız var ama bizden bir şey duymadıkça yazılanlara inanmayın.

"Yeni forma"