Hasan Arat'tan sportif direktör açıklaması: Samet Aybaba ile anlaştım Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat'ın sportif direktörü belli oldu. Arat, Samet Aybaba ile anlaştığını duyurdu.

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Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanırken başkan adaylarından Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın seçimi kazanmaları halinde görev yapacak sportif direktörleri belli oldu.

Serdal Adalı, başkan olması durumunda sportif direktörlüğü görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştığını açıklamıştı.

Serdal Adalı'nın Mehmet Özdilek hamlesine başkan adayı Hasan Arat'tan karşılık geldi.

Hasan Arat, başkan seçilmesi halinde sportif direktörlüğü görev için Samet Aybaba ile anlaştı. Deneyimli futbol adamının bu noktada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Başkan adayı, Beşiktaş'a başkan seçilmesi halinde Feyyaz Uçar'ın ise futboldan sorumlu yönetici olacağını duyurdu.

"Altyapı denilince en iyi benim"

Samet Aybaba yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Başkanımızla uzun bir süre önce konuştuk. 'Birlikte Beşiktaşlılar ile bir yola çıkıyorum var mısın?' dedi. Tabii ki varım dedim. Oradan yürüyüşe başladık. Nasıl yönetilir, ne yapılır, transfer, altyapı, tesisler ve spor okulları. Bunlarla ilgili uzun süredir çalışıyorum. Uzun yıllardır futbolu futbolun içinden gelenlerin yönetmesi gerektiğine vurgu yapardım. Büyük bir örnek bence. Sadece biz değil, başkanımızdan bu kulübün sporcusu olması. Sadece başkanımız değil üçümüz de böyleyiz. Bence çok önemli. Rol model ortaya çıksın. Türk futboluna örnek olsun. Biz projelerimizin hepsini başarılı şekilde yapacağımıza inanıyorum. Her şeye çok çalıştım. Transferlere de çalıştım, takımın mevcut kadrosuna da çalıştım. Altyapı konusunda mütevazı olmayayım, Türkiye'de en iyi benimdir. Severim, evlatlarımızın bir yere gelmesini çok isterim. Onlar iyi yere geldiğinde herkes çok mutlu olacak bu beni çok etkiler.

Samet Aybaba kimdir?

Futbola 1975 yılında İskenderunspor'da başlayan Samet Aybaba, 1977'de Beşiktaş'a transfer oldu. Efsane kaptan, 11 yıl boyunca toplam 334 lig maçında siyah-beyazlı formayı giydi.

Samet Aybaba, Beşiktaş'ta 2 kez lig şampiyonluğuna ulaşırken, Serpil Hamdi Tüzün'ün Beşiktaş özkaynak düzeninden gelen ve daha sonra her biri efsane olan genç oyunculara ağabeylik yaptı. Futbola uzun yıllar boyunca kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'ta veda etti.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Aybaba, 729 maçlık teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaşımızın da aralarında bulunduğu 15 farklı kulüpte görev aldı.

Samet Aybaba, Beşiktaş'ın derin bir ekonomik krizin içine düştüğü, Avrupa kupalarından 1 yıl men edildiği ve İnönü Stadı'nın yıkılıp yeniden yapılacağı "Feda" sezonunda teknik direktör olarak takımın başında yer aldı. Beşiktaş'ın o sezon ortaya koyduğu gururlu mücadelede önemli rol oynadı.

Samet Aybaba evli ve iki çocuk sahibi.