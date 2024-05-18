Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sezonu bitirdikten sonra teknik direktör konusunda karara varacaklarını söyledi.

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AA

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Fenerbahçe ile oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi rövanşı öncesi Süleyman Seba Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arat, Süper Lig'deki Hatayspor maçına odaklandıklarını belirtti.

"Ligde ve kupada çok önemli maçlarımız var"

Arat, şu şekilde konuştu:

Ligde ve kupada çok önemli 3 maçımız var. Hepsi aynı değerde. Bugünü iyi atlatıp perşembe günü finale moralimiz yüksek bir şekilde gitmek istiyoruz. Trabzonspor'la oynayacağımız finalin şenlik havasında geçeceğini düşünüyorum. Bizim biletlerimiz 4 dakikada bitti. Takımımız ve seyircimiz maça hazır. Kazanmak istiyoruz. Umarım bir sakatlık olmaz. Bu 3 maç bizim için çok kritik. Bu 3 maçtan sonra başka şeyler için konuşabiliriz.

"Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek"

Hasan Arat, teknik direktör arayışlarıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Herkesle devamlı görüşüyoruz. 3 maçtan sonra bunu paylaşacağız. Bu gizli bir şey değil. Beşiktaş için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an hedefimiz ligdeki maçlar ve kupa finali. İlk bu hedefimizi başaralım sonra kararlarımız daha sağlıklı olabilir. Avrupa kupalarına katılan bir Beşiktaş'ın gücü daha farklı konumda olur. Her türlü alternatifi de değerlendireceğiz. Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Kupa maçından sonra 1 maçımız daha var. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)