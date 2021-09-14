Euro
9.9949
0.35%
Dolar
8.4577
0.37%
Altın
485.83
-0.02%
Borsa
1.439
0.02%
Bitcoin
388.270
2.38%
EXEN Coin
24.21
-2.77%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Hasan Çavuşoğlu, Berkan'ın maliyetini açıkladı

    Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 11:42
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hasan Çavuşoğlu, Berkan'ın maliyetini açıkladı

    Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında bilgi verdi.

    "4 MİLYON EURO BONSERVİS KAZANDIK"

    Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise yüzde 20'lik payımız var." diye konuştu.

    Hasan Çavuşoğlu, Berkan ın maliyetini açıkladı #1

    Hasan Çavuşoğlu, Berkan ın maliyetini açıkladı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir