Hasan Çavuşoğlu, Berkan'ın maliyetini açıkladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında bilgi verdi.

"4 MİLYON EURO BONSERVİS KAZANDIK"

Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise yüzde 20'lik payımız var." diye konuştu.







