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Hasan Çavuşoğlu, Berkan'ın maliyetini açıkladı
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 11:42
- Güncelleme : 14.09.2021 - 11:52
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Berkan Kutlu'nun transfer detayları hakkında bilgi verdi.
"4 MİLYON EURO BONSERVİS KAZANDIK"
Radyospor'a konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Berkan Kutlu için Galatasaray'dan 4 milyon euro bonservis ücreti kazandık. Berkan'ın ikinci satışından ise yüzde 20'lik payımız var." diye konuştu.