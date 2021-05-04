Hasan Çavuşoğlu: Efecan'ı direkt aramak terbiyesizliktir

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Efecan Karaca ile ilgili "Bazı saygısız hocalar, direkt Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum" dedi.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin gözde ismi Efecan'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"TERBİYESİZ BİR DURUM"

Öncelikle Efecan Karaca için görüşlerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bazı saygısız hocalar, direkt Efecan'ı arayıp transfer teklifinde bulunuyorlar. Çok çirkin ve terbiyesiz bir durum. Bizimle Haziran 2022'ye kadar mukavelesi var." dedi.

SALİH UÇAN KONUSU

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yakın takibindeki Salih Uçan konusunda da Posta'ya konuşan Çavuşoğlu, "Henüz bizimle bir kontak kurmadı. Kararını da vermiş değil. Sözleşmesi bitiyor, tek bildiğim o." sözleriyle konuşmasını noktaladı.