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    Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'yı verin parlatalım dedim

    Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'yı kiralamaları hakkında Şansal Büyüka'ya açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 13:56
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    Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba'yı verin parlatalım dedim

    Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Milliyet'ten Şansal Büyüka'ya Emre Akbaba'nın transferiyle ilgili konuştu.

    İşte Şansal Büyüka ile Hasan Çavuşoğlu arasındaki sohbet:

    "Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu aradım. Hal, hatırdan sonra, "Emre Akbaba'yı kiralamak için G.Saray'a kaç para verdiniz?" dedim. Sayın Başkan,"Kiralama bedeli ödemedik. Maaşını veriyoruz" dedi. Sonra bu konuda Burak Elmas başkanı nasıl ikna ettiğini anlattı:

    Hasan Çavuşoğlu: Emre Akbaba yı verin parlatalım dedim #1

    "EMRE'Yİ GÖNDER PARLATALIM"

    "Galatasaray'da oynamıyor, seyirci tepki koyuyor, ver bana... Ozan Tufan kayboluyordu, parlattık Fenerbahçe'ye geri yolladık. Salih Uçan'ı parlattık Beşiktaş'a verdik. Emre'yi gönder bize, parlatalım, yeniden yaratalım, geri yollayalım."

    Hasan Başkan dediğini yapıyor. Emre, henüz ligin yarısı oynanırken 10 gol, 3 asiste ulaştı. Paslananları yollayın Hasan Başkana, parlatıp geri postalasın."


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