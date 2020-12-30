Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor'da

Kayserispor ile yollarını ayırdıktan sonra Süper Lig'de birçok takımla ismi geçen Hasan Hüseyin Acar, Alanyaspor'la 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adı Galatasaray'la da anılan Hasan Hüseyin Acar, Süper Lig'in bu sezon yükselişte olan takımı Alanyaspor'la anlaşma sağladı.

Alanyaspor'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

"3.5 YIL BİZİMLE DEVAM EDECEK"

Öte yandan açıklama yapan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Devre arasına girerken ilk transferimizi gerçekleştiriyoruz. Geçen sezon Kayserisspor’da başarılı bir sezon geçirmişti. Bundan sonra 3.5 yıl bizimle devam edecek. Birçok talibi olmasına rağmen bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum.” dedi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hasan Hüseyin Acar ise, “Alanyaspor gibi bir kulübe her zaman transfer olamazsınız. Kendimi gösterebileceğim bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Burada oynama fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

17 Aralık'ta tecrübeli futbolcu ile yollarını ayıran Kayseri ekibinin, Hasan Hüseyin'in sabah doğum gününü kutlayıp, akşam yollarını ayırması sosyal medyada çok konuşulmuştu.