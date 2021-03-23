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    Hasan Kartal: Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı

    Hasan Kartal: Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı

    Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, Galatasaray yönetiminin Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriç transferlerinde beceriksizlik yaptığını ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 16:21
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    Rizespor Başkanı Hasan Kartal, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Radyospor'da açıklamalar yapan Hasan Kartal, "Galatasaray maçında iyi oynadık ve kazandık. İyi bir maç oldu, kazanırken oyundan da ve karşılaşmadan da zevk aldık. Her maçta primimiz oluyor, primi belirleyen yöneticimiz var, primin ne kadar olduğunu ben de bilmiyorum. Fakat bu tip maçlara hem futbolcu hem hoca daha farklı hazırlanıyor ve motice oluyor." ifadelerini kullandı.

    Hasan Kartal: Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı #1

    "GALATASARAY YÖNETİMİ BECERİKSİZLİK YAPTI"

    Galatasaray ve Rizespor kulüpleri arasında yaşanan gerginlik hakkında ise Hasan Kartal, "Galatasaray kulübü ile bizim bir problemimiz yok. Vedat Muriç transferi, Galatasaray yönetimin beceriksizliği nedeniyle olmadı. Bir transfer olmuyorsa hatalı yöneticidir. Oğulcan Çağlayan konusunda da sıkıntı yöneticilerdeydi. Oğulcan konusu etik değildi ve etik olmayan bir şey yapıldı. Vedat Muriç ve Oğulcan konusunda kişilerin yaptığı hatayı Galatasaray kulübü ödedi. Galatasaray yönetimi Vedat ve Oğulcan konusunda beceriksizlik yaptı." dedi.

    Hasan Kartal: Galatasaray yönetimi beceriksizlik yaptı #2

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