Hasan Kartal: Sumudica herhalde hakemin annesine küfür etti

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Marius Sumudica'nın kırmızı kart görmesini eleştirirken hakem hatalarından da dert yandı.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERHALDE HAKEMİN ANASINA KÜFÜR ETTİ"

Hakem yönetimine tepki gösteren Kartal; "Hakem hataları her zamanki gibi yine vardı. Bizim hocamız niye kırmızı kart gördü anlamadım. Heralde hakemin annesine küfretti de, ondan dolayı attı. Herhalde hakem Rumence anlıyor, başka bir nedeni olabilir mi? Hakem bütün takdir haklarını bizden değil de, Fenerbahçe'den yana kullandı." sözlerini sarf etti.

Rizespor Başkanı sözlerini; "Maçı gördünüz, takımımız gayet iyiydi ve dirençliydi. Bundan sonra daha da iyi olacağız." diyerek tamamladı.



